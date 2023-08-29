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Міноборони РФ заявило про збиття безпілотників у Тульській та Бєлгородській областях

Російське військове відомство не уточнило, скільки і де саме збили безпілотників (фото ілюстративне)

Над Тульською областю РФ вранці 29 серпня було збито два безпілотники літакового типу, повідомило Міноборони Росії. Відомство не уточнило час і місце, де їх могли знищити.

«Безпілотні літальні апарати були знищені черговими силами ППО над територією Тульської області», – йдеться у повідомленні.

Російське військове відомство не уточнило, скільки і де саме збили безпілотників. Також Міноборони не повідомило про наслідки знищення дронів.

Російські ЗМІ також пишуть, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово у вівторок удосвіта обмежували польоти.

Вечері 28 серпня Міноборони РФ повідомляло збиті БПЛА над Бєлгородською областю. Про постраждалих та руйнування не повідомляється. Цілями БПЛА названо «об’єкти на території РФ».

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.

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