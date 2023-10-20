У РФ оприлюднили список рекомендованих авто для купівлі чиновниками. У переліку – «Лада» і «Москвич»

Міністерство промисловості й торгівлі РФ оприлюднило список машин, які рекомендовано купувати державним та муніципальним чиновникам як службові автомобілі.

Як повідомляють російські агенції «Інтерфакс» та «РБК» із посиланням на дані відомства, до рекомендованого переліку увійшли марки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute та Haval.

«Вітчизняними підприємствами вже випускається широка низка моделей з різноманітними технічними характеристиками та оснащенням (6 брендів і понад 20 моделей), які здатні забезпечити потреби різних рівнів посадових осіб», – йдеться в повідомленні Мінпромторгу РФ.

Повідомляється, що до переліку увійшли автомобілі з російським VIN-номером, які виробляються в Росії у рамках спеціальних інвестиційних контрактів. Для придбання машин, у яких рівень локалізації нижчий від допустимого для держзакупівель, знадобиться дозвіл Мінпромторгу.

На початку вересня президент РФ Володимир Путін доручив до лютого 2024 року розробити заходи, щоб пересадити чиновників у авто російського виробництва.