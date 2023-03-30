Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: «АвтоВАЗ» оголосив про дострокову відпустку персоналу через брак компонентів

Російському виробнику стало складно продукувати навіть значно спрощену модель Lada Granta (на фото)

Найбільший російський автовиробник «АвтоВАЗ» повідомив 30 квітня, що переносить тритижневу відпустку всього персоналу компанії з кінця липня на першу половину червня. Виробник пояснює це браком компонентів, інформує агенція Reuters.

Також «АвтоВАЗ» оголосив, що з цієї ж причини безперервний випуск повнокомплектних Lada з кінця травня буде неможливим, повідомляє «Інтерфакс».

Незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «АвтоВАЗ» зупинив випуск автомобіля Lada Xray через те, що для його виробництва використовували багато іноземних компонентів. У вересні 2022 року Xray зняли з виробництва.

На початку 2022 року стало відомо, що російський автовиробник зазнав браку лакофарбових матеріалів.

На тлі відходу іноземних компаній з Росії Lada стала беззаперечним лідером російського авторинку в 2022 році з часткою 27,4%.

Російська автомобільна промисловість сильно постраждала від наслідків західних санкцій і російської агресії проти України, оскільки є залежною від західних інвестицій, запчастин і партнерства.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG