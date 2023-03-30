Росія: «АвтоВАЗ» оголосив про дострокову відпустку персоналу через брак компонентів

Найбільший російський автовиробник «АвтоВАЗ» повідомив 30 квітня, що переносить тритижневу відпустку всього персоналу компанії з кінця липня на першу половину червня. Виробник пояснює це браком компонентів, інформує агенція Reuters.

Також «АвтоВАЗ» оголосив, що з цієї ж причини безперервний випуск повнокомплектних Lada з кінця травня буде неможливим, повідомляє «Інтерфакс».

Незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «АвтоВАЗ» зупинив випуск автомобіля Lada Xray через те, що для його виробництва використовували багато іноземних компонентів. У вересні 2022 року Xray зняли з виробництва.

На початку 2022 року стало відомо, що російський автовиробник зазнав браку лакофарбових матеріалів.

На тлі відходу іноземних компаній з Росії Lada стала беззаперечним лідером російського авторинку в 2022 році з часткою 27,4%.

Російська автомобільна промисловість сильно постраждала від наслідків західних санкцій і російської агресії проти України, оскільки є залежною від західних інвестицій, запчастин і партнерства.