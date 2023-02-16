У РФ знайшли мертвою керівницю фінансами управління МО по Західному військовому округу – ЗМІ

У російському Санкт-Петербурзі знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному військовому округу Марину Янкіну. Про це повідомляють російські видання «Фонтанка» та «Коммерсант» з посиланням на отримане підтвердження у пресслужбі військового округу.

Повідомляється, що тіло керівниці фінансового управління виявили 15 лютого вранці під вікнами будинку, де вона мешкала. На балконі на 16 поверсі поліція знайшла її документи та особисті речі.

Як пишуть ЗМІ, основна версія слідства – самогубство. Офіційно Слідчий комітет РФ поки не коментував подію.

До того, як вступити на роботу в Міноборони РФ, Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступниці голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.

13 лютого у на дачі у Підмосков’ї знайши тіло колишнього заступника начальника головного управління МВС по боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. Попередня причина смерті – самогубство.