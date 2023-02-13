Російські медіа: у Підмосков’ї колишній заступник начальника центру «Е» вчинив самогубство

У Росії колишній заступник начальника головного управління МВС по боротьбі з екстремізмом (центр «Е») генерал-майор поліції Володимир Макаров вчинив самогубство. Про це повідомляють агентство ТАСС, телеграм-канал «База» та низка інших російських ЗМІ.



ТАСС пише, що тіло Макарова вранці 13 лютого у дачному будинку у підмосковному селі Голіково виявила дружина. Поруч із тілом був карабін «Беркут-2М». Як зазначає видання «Московський комсомолець», характер травм дозволяє припустити, що Макаров вистрілив у себе сам.



27 січня президент Росії Володимир Путін зняв Макарова з посади. Телеграм-канали звертають увагу, що після відставки колишній заступник голови центру «Е» був у депресії.

Центр «Е» – самостійний структурний підрозділ МВС Росії. Оперативників та інших співробітників центру «Е» регулярно звинувачують у переслідуванні активістів, тортурах, затриманнях та придушенні опозиції.