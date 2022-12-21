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Держдума РФ схвалила довічне ув’язнення за «сприяння диверсіям»

Документи розроблені на тлі низки аварій та вибухів у Росії, що сталися після початку вторгнення в Україну

Держдума РФ на засіданні 21 грудня ухвалила закони, що передбачають покарання, аж до довічного ув’язнення, за «сприяння диверсійній діяльності».

Документи розроблені на тлі низки аварій та вибухів у Росії, що сталися після початку вторгнення в Україну.

Відповідно до нового законодавства, за схиляння, вербування, проходження навчання для здійснення диверсії чи інше залучення до диверсійної діяльності, а також фінансування диверсії передбачені великі тюремні терміни, в тому числі довічне ув’язнення.

Закон також має визначає термін «пропаганда диверсій» – «діяльність з поширення матеріалів та (або) інформації, спрямованих на формування в особи переконаності у необхідності здійснення диверсійної діяльності».

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