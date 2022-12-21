Держдума РФ схвалила довічне ув’язнення за «сприяння диверсіям»

Держдума РФ на засіданні 21 грудня ухвалила закони, що передбачають покарання, аж до довічного ув’язнення, за «сприяння диверсійній діяльності».

Документи розроблені на тлі низки аварій та вибухів у Росії, що сталися після початку вторгнення в Україну.

Відповідно до нового законодавства, за схиляння, вербування, проходження навчання для здійснення диверсії чи інше залучення до диверсійної діяльності, а також фінансування диверсії передбачені великі тюремні терміни, в тому числі довічне ув’язнення.

Закон також має визначає термін «пропаганда диверсій» – «діяльність з поширення матеріалів та (або) інформації, спрямованих на формування в особи переконаності у необхідності здійснення диверсійної діяльності».