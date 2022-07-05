Російські ЗМІ повідомляють про знайденого мертвим чергового посадовця, пов’язаного із «Газпромом»

У Виборзькому районі Ленінградської області Росії на території елітного котеджного селища «Морські тераси» знайдено мертвим гендиректора логістичної компанії «Астра-Шиппінг», яка спеціалізується на підрядах корпорації «Газпром», 61-річного Юрія Воронова. Про це 5 липня повідомили російські ЗМІ.

За повідомленнями, тіло чоловіка знайшли у басейні на його власній ділянці. Попередня причина смерті – вогнепальне поранення впритул, яке завдав собі сам Воронов.

Близькі загиблого стверджують, що той втратив великі гроші через проблеми з контрагентами і партнерами.

За інформацією «СПАРК-Інтерфакс», у 2020 та 2021 роках збитки компанії «Астра-Шиппінг» сягнули 160 мільйонів рублів.

З початку року це вже не перша смерть топового менеджера, безпосередньо пов’язаного із «Газпромом». У січні знайшли мертвим голову транспортної служби «Газпром інвесту» Леоніда Шульмана, у лютому – заступника директора Єдиного розрахункового центру «Газпрому» з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова (офіційні версії причин загибелі в обох випадках – самогубство).

У квітні в Москві виявили мертвими колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, спочатку він застрелив своїх рідних, а потім вчинив самогубство.