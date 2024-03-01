Влада Курської області РФ заявила, що через атаку дрона без світла залишилися три села

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що через приліт безпілотника без світла залишилися три села у Суджанському районі.

«Внаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свердликово, Дар’їно і Миколаєво-Дар’їно Суджанського району немає світла. Ремонтні роботи розпочнуться, як тільки дозволить ситуація», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Міноборони Росії раніше заявило про чотири збитих і перехоплених безпілотники. За даними відомства, один дрон був нібито знищений над територією Бєлгородської області Росії, а ще три – перехоплені над територією Нижньогородської області РФ.

Українська влада і військові ці повідомлення не коментували.

Як стверджує телеграм-канал Shot, кілька безпілотників уночі намагалися атакувати оборонний завод у місті Дзержинську Нижньогородської області Росії. Очевидці розповіли, що приблизно о 01:55 було чути щонайменше два гучні вибухи в районі міської промзони, де розташований завод імені Свердлова, який виробляє вибухівку і продукцію оборонного призначення.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.