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Влада Курської області РФ заявила, що через атаку дрона без світла залишилися три села

Ремонтні роботи розпочнуться, «як тільки дозволить ситуація», заявив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт
Ремонтні роботи розпочнуться, «як тільки дозволить ситуація», заявив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що через приліт безпілотника без світла залишилися три села у Суджанському районі.

«Внаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свердликово, Дар’їно і Миколаєво-Дар’їно Суджанського району немає світла. Ремонтні роботи розпочнуться, як тільки дозволить ситуація», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Міноборони Росії раніше заявило про чотири збитих і перехоплених безпілотники. За даними відомства, один дрон був нібито знищений над територією Бєлгородської області Росії, а ще три – перехоплені над територією Нижньогородської області РФ.

Українська влада і військові ці повідомлення не коментували.

Як стверджує телеграм-канал Shot, кілька безпілотників уночі намагалися атакувати оборонний завод у місті Дзержинську Нижньогородської області Росії. Очевидці розповіли, що приблизно о 01:55 було чути щонайменше два гучні вибухи в районі міської промзони, де розташований завод імені Свердлова, який виробляє вибухівку і продукцію оборонного призначення.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.

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