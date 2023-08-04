До кінця року витрати РФ на оборону становитимуть третину всіх державних видатків – Reuters

Росія подвоїла витрати на оборону у 2023 році до понад 100 млрд дол, що становить третину всіх державних витрат, пише Reuters з посиланням на отриманий агенцією документ російського уряду.

З нього випливає, що тільки в першому півріччі 2023 року Росія витратила на оборону 5,59 трлн рублів (54 млрд дол). Зараз дані про бюджетні витрати по секторах у Росії більше не публікуються, а багато статей бюджету є засекреченими, тому цифри, отримані Reuters – один із небагатьох способів дізнатися, скільки Кремль реально витрачає на війну в Україні.

Згідно з новою оцінкою, витрати на оборону в 2023 році представлені сумою у 9,7 трлн рублів, що становить одну третину від загального плану витрат в 29,05 трлн рублів і є найвищим показником принаймні за останнє десятиліття. З 2011 по 2022 рік Росія, нагадують журналісти, витрачала на оборону щонайменше 13,9% та максимум 23% свого бюджету.

Згідно з документом, Росія станом на серпень вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки Росії цього року з допомогою зростання промислового виробництва. Але у документі вже йдеться про дефіцит бюджету у розмірі близько 28 млрд дол – він посилюється падінням експортних доходів від продажу вуглеводнів та іншої сировини. Збільшення видатків на війну може ще більше збільшити дефіцит, наголошує Reuters.

У березні агенція Bloomberg писала, що російська влада засекретила третину видатків бюджету – 2,4 трильйона рублів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Експерти вважали, що це пов’язано з розв’язаною Росією повномасштабною війною в Україні, оскільки засекретили переважно військові витрати.