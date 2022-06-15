Підводний човен ЧФ Росії ремонтують у Севастополі – фото

В окупованому Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії триває ремонт підводного човна «Алроса», також у ремонті стоять ракетний катер і малий протичовновий корабель, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На даний час підводний човен пришвартований правим бортом до плавучого крана в акваторії Кілен-бухти, в якій розташований флотський судноремонтний завод. Біля носової частини рубки підводного човна видно риштовання, до його лівого борту пришвартований понтон.

На початку травня пресслужба судноремонтного підприємства повідомила, що завод завершив ремонт найстарішого на Чорноморському флоті підводного човна «Алроса». 12 травня «Алроса» вийшла з ремонту і проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

Проте, як повідомляли Крим.Реалії, 21 травня два буксири перетягли підводний човен із Південної бухти Севастополя назад до судноремонтного заводу в Кілен-бухті.

Підводний човен Б-281 «Алроса» (за класифікацією НАТО – Kilo) введений у стрій в 1990 році, оснащений експериментальним водометним рушієм замість гвинта. До 2013 року довгий час був єдиним діючим підводним човном Чорноморського флоту Росії.

Озброєння становлять шість торпедних апаратів калібру 533 мм, до 18 торпед або 24 хв. Після модернізації підводний човен отримав змогу стріляти крилатими ракетами типу «Калібр».