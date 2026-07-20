У РФ число засуджених за статтями про тероризм за рік подвоїлося

Російські суди 2025 року визнали винними за статтями про тероризм 2078 людей. Це вдвічі більше, ніж 2024-го, і максимум від моменту ухвалення чинного Кримінального кодексу 1996 року. Такі дані публікує правозахисний проєкт «Перший відділ» разом із аналітиками Parubets Analytics. У 2024 році за цими статтями засудили 1021 особу.

Судовий департамент при Верховному суді не оприлюднює офіційну статистику за 2025 рік. «Перший відділ» зібрав дані з відкритих джерел – судових карток, пресрелізів відомств та публікацій у медіа. За підрахунками проєкту, за рік суди ухвалили не менш як 1776 вироків.

Найчастіше засудженим інкримінували статтю про заклики, виправдання чи пропаганду тероризму. За нею проходили 889 людей із 2078 – майже кожний другий.

Щонайменше 630 засуджених мали українське громадянство, це майже третина від загальної кількості. Серед них є і військовополонені, й цивільні. Ознаки політичного переслідування правозахисники «Меморіалу» встановили у справах 929 засуджених – 45%.

Покарання за статтями про тероризм зрівнялися зі строками за держзраду, зазначають дослідники. Більш як половина засуджених із відомими вироками отримали від 15 років до довічного ув'язнення, довічні терміни суди призначили 15 обвинуваченим. Наймолодшому засудженому – 14 років.