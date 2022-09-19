ЗСУ впродовж дня знищили 7 повітряних цілей військ РФ – Повітряні сили

Повітряні сили України повідомляють, що упродовж 19 вересня Збройні сили України знищили сім повітряних цілей військ РФ.

«Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ. Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Ввечері 19 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом доби авіація сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки військ РФ, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Крім того, ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів російських військ, вказували у штабі.