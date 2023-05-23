Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У РФ правозахисника центру «Меморіал» засудили до 14 років за ґратами

«Меморіал» визнав Бахрома Хамроєва політв’язнем

Другий Західний окружний військовий суд Москви засудив до 14 років колонії суворого режиму правозахисника Бахрома Хамроєва у справі про «тероризм», повідомляє Центр захисту прав людини «Меморіал».

За рішенням суду, перші три роки Хамроєв проведе у тюрмі, решту – у колонії суворого режиму.

Правозахисника визнали винним у публічних закликах до тероризму та організації діяльності терористичної організації.

Приводом для звинувачення за першою статтею стали шість дописів на особистій сторінці правозахисника у фейсбуці. За версією ФСБ, Хамроєв «пропагував тероризм» і розміщував матеріали, які нібито пов’язані з діяльністю забороненої в РФ партії «Хізб ут-Тахрір». Підставою для застосування другої статті стали доповідь правозахисника про політичні переслідування, а також його скарги та клопотання до судів, зокрема до Європейського суду з прав людини.

Бахром Хамроєв – керівник фонду правової та соціальної підтримки мігрантів «Йордам». Він також був членом правозахисного центру «Меморіал». Його затримали 24 лютого минулого року. Відтоді він перебуває у СІЗО «Лефортово».

«Меморіал» визнав Бахрома Хамроєва політв’язнем.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG