Росія: співробітникам «Меморіалу» інкримінують «реабілітацію нацизму»

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо реабілітації нацизму проти співробітників правозахисного товариства «Меморіал». Імена конкретних людей не називаються. Справа була порушена на вимогу руху «Ветерани Росії». У своїй заяві вони вказали, що у списках жертв сталінських репресій, складених «Меморіалом», знайшли прізвища людей, які були засуджені в СРСР за статтею про співпрацю з гітлерівцями під час війни.

Виконавчий директор «Ветеранів Росії» Вадим Мироненко повідомив агентству ТАСС, що виявив у списках «Меморіалу» близько 20 таких прізвищ. Активісти руху вважають їх поплічниками нацистів. За словами Мироненка, у справі є підозрювані, але в інтересах слідства він не розкриватиме їхні імена.

«Ветерани Росії» тривалий час вимагали порушення справи проти «Меморіалу». У 2021 році вони вже зверталися з аналогічним проханням до голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна та генерального прокурора Ігоря Краснова. У «Меморіалі» тоді відповіли, що багато репресій сталінських часів здійснювалися за безпідставними доносами та хибними звинуваченнями. Активісти «Меморіалу» наголосили, що до списку можуть входити люди, які під час війни справді співпрацювали з нацистами, але до того стали жертвами незаконних репресій у 1930-х. Проте більшість людей, на яких вказали «Ветерани Росії», було реабілітовано та визнано незаконно постраждалими ще за радянської доби.

Правозахисний центр «Меморіал» – найстаріша в Росії правозахисна організація. Вона спеціалізувалася на увічненні памʼяті жертв сталінських репресій та захисті прав сучасних політвʼязнів. 2014 року Міністерство юстиції Росії внесло «Меморіал» до списку «іноземних агентів».

У грудні 2021 року товариство «Меморіал» було ліквідоване рішенням Московського міського суду. Правозахисників звинуватили в порушенні законодавства про іноземних агентів. «Меморіал» назвав дії російської влади політично мотивованими та непропорційними. Проте команда «Меморіалу» продовжує правозахисну діяльність уже не маючи статусу юридичної особи.