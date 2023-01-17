У Москві поліція затримала чотирьох людей біля стихійного меморіалу за загиблими в Дніпрі

У столиці Росії Москві поліцейські затримали чотирьох людей біля памʼятника Лесі Українці на Українському бульварі, де виник стихійний меморіал за жертвами російського ракетного удару в Дніпрі 14 січня.

За даними «ОВД-Інфо», силовики затримали двох людей, які прийшли покласти квіти, ще двоє затриманих перебували біля меморіалу. Серед затриманих була жінка, яка прийшла покласти квіти разом зі своїм собакою. Силовики після затримання залишили собаку на вулиці.

Усі четверо перебувають у поліцейській машині, їхні імена невідомі. За словами очевидця, поліцію викликали активісти прокремлівського руху SERB, які раніше прибули до меморіалу.

Sota пише, що до памʼятника приїхали два наряди поліції, вони перевіряли документи у перехожих. Також туди приїжджали представники Слідчого комітету.

За даними видання, до памʼятника раніше завітали так звані z-патріоти, які підтримують російське вторгнення в Україну. Їх обурили плакати з перекресленою літерою Z та дитячі різнокольорові іграшки (їх порахували ЛГБТ-символікою через райдужне забарвлення). В одному з присутніх на відео впізнали активіста SERB.

До памʼятника люди приносять квіти та іграшки, біля підніжжя стоїть фотографія зруйнованого девʼятиповерхового будинку в Дніпрі. Внаслідок удару по ньому загинули 45 людей, серед них шестеро дітей. За інформацією заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, травмовано 79 людей (у тому числі 16 дітей).

За даними Повітряних сил України, по будинку в Дніпрі влучила ракета Х-22, повністю зруйнувавши понад 200 квартир. Кремль 16 січня заперечував причетність російської армії до ракетного удару по будинку в Дніпрі. Як заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, російські військові «не завдають ударів по житлових будинках або обʼєктах соціальної інфраструктури».