Путін доручив провести осінній призов 2024 року з допомогою електронних повісток

Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони провести призов росіян на військову службу у жовтні-грудні 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов’язаних та електронних повісток.

Як йдеться у його дорученніє, відповідати за процедуру буде особисто очільник Міноборони Сергій Шойгу та голова Мінцифри РФ Максута Шадаєва. Ці два відомства мають організувати постановку громадян на військовий облік без особистої явки у військкомат, а також сформувати та направити повістки в електронній формі.

У квітні 2023 року Путін затвердив зміни про запровадження у РФ електронних повісток та єдиного реєстру військовозобов’язаних. Відповідно до закону, тепер електронна повістка прирівняна до традиційної.

Зокрема, повістка буде вважатися врученою після закінчення семи днів з дати розміщення в реєстрі повісток, незалежно від того, чи прочитав її адресат, а керівництво компаній зобов’яжуть вручати повістки військовозобов’язаним співробітникам.

Очікується, що електронний реєстр може запрацювати у РФ до кінця поточного року.