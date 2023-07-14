РФ: на атомному підприємстві біля Єкатеринбурга стався витік радіації

На Уральському електрохімічному комбінаті у Свердловській області РФ у цеху збагачення урану розгерметизувався балон із ядерним паливом. Про це 14 липня повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленнями, одна людина загинула, персонал цеху евакуювали.

Зокрема, розгерметизувався контейнер із гексафторидом урану.

У корпорації «Росатом», якій належить завод, стверджують, що інцидент локалізований та не створює ризиків для населення. Проводиться санітарна обробка цеху. «Росатом» також не пише про загибель людини, а називає її «постраждалою».

В’ячеслав Тюменцев, очільник Новоуральська, де розташований завод, закликав жителів міста не панікувати і не писати нічого у месенджерах. Ситуація, заявив він, «перебуває під контролем».

Незалежних даних щодо можливих змін радіаційного фону в районі підприємства наразі немає.

Уральський електрохімічний комбінат працює з 1945 року. Завод виробляє ядерне паливо для атомних електростанцій, а також займається переробкою відпрацьованого палива.

Новоуральськ розташований приблизно за 50 кілометрів від Єкатеринбурга та за 75 км – від Нижнього Тагіла.