У Росії затвердили військову підготовку школярів

Міністерство освіти Росії затвердило нову шкільну програму, що передбачає початкову військову підготовку для учнів десятих та одинадцятих класів.

Зокрема, школярів навчатимуть поводитися з автоматом Калашнікова, принципами дії гранат Ф-1 та РГД-5, а також надавати першу медичну допомогу. Військова підготовка старшокласників проходитиме на базі уроків з основ безпеки життєдіяльності.

Згідно з наказом міносвіти, російські школи мають перейти на нові освітні програми до 1 вересня 2023 року.

У липні Держдума РФ схвалила законопроєкт про створення державної організації дітей та підлітків, яка займеться вихованням молоді на основі «традиційних російських духовних та моральних цінностей».