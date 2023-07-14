У РФ законодавчо заборонили змінювати стать

Держдума РФ схвалила у другому, основному читанні законопроєкт про заборону зміни статі та зміни гендерного маркера в Росії. Документ на пленарному засіданні 13 липня був схвалений одноголосно.

Проєкт закону встановлює повну заборону на медичні втручання, спрямовані на зміну статі. Винятком можуть бути випадки лікування вроджених фізіологічних аномалій формування статі у дітей.

Перше читання документ пройшов у середині червня. Відповідно до внесених до подальшого розгляду поправок, людям, які змінили гендерний маркер, буде заборонено всиновлювати дітей. Якщо в парі, яка перебуває в офіційному шлюбі, один із партнерів змінив гендерний маркер, то шлюб підлягає анулюванню.

За чинним законодавством РФ, для того, щоб змінити гендерний маркер і провести необхідні операції, транслюди повинні спочатку отримати довідку з діагнозом «транссексуалізм». На її підставі можна змінити свідоцтво про народження, а потім паспорт. Також згодом транслюдина може отримувати медичну допомогу – гормональну терапію і направлення на операції.