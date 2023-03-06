ЗМІ: у Курській області РФ строковик відкрив вогонь на чергуванні – є загиблий та поранений

У Курській області РФ військовий-строковик вистрілив у двох товаришів по службі, один з них загинув, повідомляють російські ресурси ASTRA і Baza.

Інцидент стався вночі у 37-й мотострілецькій бригаді військової частини 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області.

За попередніми даними, 22-річний караульний почув сторонніх у зоні свого посту. Він начебто крикнув: «Стій, хто йде?» і йому не відповіли. Тоді він відкрив вогонь на ураження. В результаті загинув 19-річний строковик із Татарстану, ще один 22 річний – із Новосибірська – потрапив до лікарні.

За даними Baza, постріл був із автомата Калашнікова. Усі троє служать в армії восьмий місяць.

Офіційно інформацію наразі не підтвердили.

20 лютого шестеро військовослужбовців загинули під час пожежі у бліндажі в Курській області, бо розпалювали піч бензином. Пізніше у цьому ж регіоні один мобілізований вистрілив у голову іншому. Поранений чоловік загинув.