У Росії оштрафували українку за розмову про вбивства мирних жителів російськими військовими

У Росії на 30 тисяч рублів оштрафували громадянку України Тетяну Скомариду за розмову, що російські військові вбивають мирних жителів в Україні. Про це повідомили в об’єднаній пресслужбі міських судів із посиланням на рішення Єфремівського міжрайонного суду Тульської області РФ.

Згідно з повідомленням, суд визнав її винною за статтею про дискредитацію російської армії.

Повідомляється, що справу розглядали 20 червня. А розмова, яка стала приводом для адміністративного протоколу, відбулася 19 червня. Того дня українка Скомарида у фойє готелю «Встреча» у місті Єфремов висловила «негативне ставлення до Збройних сил Росії, які проводять спеціальну військову операцію на території Донецької та Луганської народних республік, а саме, що військові вбивають мирних громадян України».

Суд вирішив, що українка своїми діями «навмисно підірвала авторитет, імідж та довіру» до армії Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні. Воєнних злочинів за собою РФ також не визнає.