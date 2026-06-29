У РФ понад 1300 учасників війни проти України отримали посади у владі – ЗМІ

Щонайменше 1305 колишніх учасників вторгнення в Україну отримали посади в російській системі влади, підрахувало видання «Медуза».

Ідеться про осіб, які або виграли місцеві чи регіональні вибори, або отримали призначення до структур влади та громадських організацій зі значною державною участю. Загалом, за даними «Медузи», вони обійняли 1311 посад.

Журналісти зібрали базу даних, використовуючи відкриті джерела: зокрема, повідомлення федеральних та регіональних ЗМІ, сайти органів влади та виборчкомів. Зазначається, що це мінімальна оцінка, і реальна кількість учасників війни, які отримали посади в системі влади, значно вища.

Зібрані дані показують, що кількість таких призначень зростає щороку: у 2023 році їх було всього 45, у 2024-му – щонайменше 201, у 2025-му – не менш як 754, від січня до травня 2026-го – щонайменше 311.

Майже половина нових призначень відбулася на муніципальному рівні – 656, на регіональному рівні – 570, на федеральному – 85. Ще 20 призначень припадають на освітні установи.

За словами двох високопоставлених регіональних чиновників, з якими поговорила «Медуза» , військових зазвичай призначають на посади, які не пов'язані «з серйозними бюджетними потоками та серйозною роботою». Один із них додав, що йдеться про посади, які «пов’язані з молоддю, патріотичним вихованням чи взаємодією з такими ж ветеранами».