Міноборони РФ вирішило споряджати добровольців і забезпечувати їх військовою технікою

Міноборони Росії забезпечуватиме добровольчі формування озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами, а також речами, продовольством та медичною допомогою. Це випливає із проєкту наказу російського міноборони.

Згідно з документом, озброювати добровольців будуть «у порядку, встановленому для військових формувань Збройних сил Росії». Матеріальними цінностями добровольців забезпечуватиме військова частина, до якої вони прикріплені. За матеріальні збитки, заподіяні державі з їхньої вини, добровольців притягатимуть до відповідальності як військових.

Повідомляється, що медичну допомогу, у тому числі виготовлення зубних протезів з недорогих матеріалів, добровольці зможуть отримати як у військово-медичних організаціях, так і поза ними.

Озброєння та постачання добровольців «не вимагатиме виділення додаткових бюджетних асигнувань з федерального бюджету», йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Громадське обговорення наказу триватиме до 11 лютого.

У листопаді 2022 року добровольці офіційно були прирівняні до військовослужбовців РФ за контрактом: вони та їхні сім’ї отримали такі ж пільги.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував, що добровольцями до російських військ пішли 13 тисяч осіб.

Видання «Медуза» пише, що наказ Міноборони може стосуватися держзабезпечення для «ПВК Вагнера», на відсутність якого раніше скаржився керівник «вагнерівців» Євген Пригожин.