В уряді РФ вирішили платити подвійну зарплату чиновникам за поїздки на окупований Донбас

Російським чиновникам платитимуть подвійну зарплату за поїздки до окупованої частини Донбасу. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ.

Згідно з документом, заробітну плату в рублях у дворазовому розмірі отримуватимуть «працівники організацій та установ, підвідомчих федеральним органам влади, у період їх перебування у службових відрядженнях на територіях так званих Донецької та Луганської народних республік, а також інших територіях, що потребують забезпечення життєдіяльності населення та відновлення об’єктів інфраструктури». Про які саме «інші території» йдеться, у постанові не вказано.

Останнім часом російські чиновники регулярно відвідують окуповані військами РФ території України, зокрема Донецьку, Луганську та Херсонську області.

Серед тих, хто здійснив ці поїздки публічно – перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак.