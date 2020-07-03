Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода підтримало російську журналістку Світлану Прокоп’єву

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода висловлює підтримку російській журналістці Світлані Прокоп’євій, якій загрожує 6 років позбавлення волі за звинуваченням у виправданні тероризму.

«Ми обурюємося того, що російська влада готова безжально розправитися з незалежною, добре відомою журналісткою, яка зробила щось прямо протилежне тому, у чому її обвинувачують. Думка Світлани було спробою розібратися у причинах трагедії; представляти її слова як «виправдання тероризму» – це навмисне, політично мотивоване спотворення істини, спрямоване на те, щоб заглушити критичний голос. Це нагадує найгірші приклади показових процесів, які проходили в одну з найпохмуріших епох в історії Росії», – йдеться у заяві виконуючої обов’язки президента корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

На захист Прокоп’євої раніше виступили міжнародні правозахисні та журналістські організації, російські політики та громадські активісти.

Кримінальну справу проти Прокоп'євої відкрили у лютому 2019 року через її висловлювання в ефірі «Эхо Москвы в Пскове» про можливі мотиви Михайла Жлобіцького, який підірвав себе у будинку архангельського управління ФСБ. Основні думки її виступу були переказані також в авторській колонці. Виступаючи у суді, Прокоп'єва заявила, що написала авторську колонку про вибух у будівлі архангельського ФСБ, щоб такі теракти не повторилися в майбутньому.

Процес у справі Прокоп’євої відбувається Пскові у 2-му Західному окружному військовому суді. У п’ятницю відбулися дебати сторін. Прокоп’єва виступила з останнім словом. Вона не визнала свою провину.

«Мені не страшно критикувати державу. Мені не страшно критикувати правоохоронну систему і говорити силовикам, що вони часом не мають рації. Тому що я знаю, що по-справжньому страшно стане, якщо я цього не скажу, якщо ніхто не скаже. Я прошу шановний суд, ухвалюючи рішення щодо моюї кримінальній справі, брати до уваги не тільки доповідні записки та протоколи, а й самі загальні принципи, на яких будується наше суспільство. Це свобода слова, це статус журналіста, це місія преси. Я виконувала свою роботу. Я не зробила нічого, що виходить за рамки мого професійного обов’язку. Ніякого складу злочину в цьому немає», – сказала, зокрема, Прокоп’єва.

Повний текст останнього слова можна прочитати російською тут.

Прокуратура просить для Прокоп’євої 6 років позбавлення волі та заборону на право займатися журналістикою протягом 4 років.