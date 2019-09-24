Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Вересень 2019, Київ 18:51
Новини | Міжнародні

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода засуджує переслідування в Росії журналістки Прокоп’євої

Світлана Прокоп'єва

Дивитись коментарі

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай засудив кримінальне переслідування в Росії журналістки Світлани Прокоп’євої. Її звинувачують у виправданні тероризму через висловлювання в ефірі радіостанції «Ехо Москви в Пскові». Темою дискусії був вибух в управлінні ФСБ в місті Архангельськ.

Флай назвав неприйнятним переслідування Прокоп’євої за вираження особистої думки. На думку президента медіакорпорації, звинувачення на її адресу є спробою «надіслати повідомлення» незалежним журналістам. Керівництво Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода раніше неодноразово висловлювало стурбованість у зв’язку зі справою Прокоп’євої, розцінюючи її як спробу змусити незалежного журналіста замовкнути.

/**/ /**/ /**/ Світлана Прокоп'єва
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія: журналістці, яка співпрацювала з Радіо Свобода, висунули звинувачення у виправданні тероризму

Наприкінці минулого тижня Радіо Свобода повідомляло, що слідчі висунули Прокоп’євій звинувачення в публічному виправдання тероризму. Відповідна кримінальна стаття передбачає великий штраф або позбавлення волі терміном до семи років. Прокоп’єва не визнає провини. Слідство взяло з неї підписку про невиїзд і нерозголошення пов’язаної зі слідством інформації. За даними адвоката Прокоп’євої Тетяни Мартинової, правоохоронні органи вже цього тижня можуть оголосити про закінчення розслідування і надати матеріали справи захисту для ознайомлення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG