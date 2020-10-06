Теніс: Світоліна та Костюк зіграють у чвертьфіналі Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні побореться за вихід у перший у кар’єрі півфінал на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).

Свій чвертьфінальний поєдинок проти аргентинки Наді Подороскі українка проведе другим запуском на центральному корті. Ігровий день тут починається о 12:00 за Києвом.

Ще одна українка Марта Костюк зіграє свій чвертьфінальний матч у парній сітці. У дуеті з білорускою Олександрою Саснович Костюк зіграє проти другої сіяної у Парижі пари – Тімея Бабош (Угорщина) / Крістіна Младенович. Цей матч також відбуватиметься другим запуском на корті, де ігровий день починається о 12:00 за київським часом.

Продовжує боротьбу на юніорському Roland Garros українська тенісистка Дар'я Лопатецька. Сьогодні вона проведе матч другого кола проти сіяної на турнірі восьмою росіянки Оксани Селехметьєвої. Початок матчу – 11:00 за Києвом.