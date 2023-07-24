На Донеччині через російський обстріл пожежної частини поранено рятувальника – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні через російський обстріл Торецька на Донеччині постраждав один рятувальник.

«Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84-ї державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко. На автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі», – йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Донецька ОВА повідомляла, що за попередню добу інформація про поранених і загиблих в області не надходила, очевидно, маючи на увазі цивільних.

Водночас, на Сумщині, у Білопіллі загинув 22-річний рятувальник. 17 липня російський снаряд також влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Один рятувальник отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його госпіталізували, але 23 липня він помер у лікарні.