Рятувальники попереджають про ожеледь на дорогах 1 лютого

1 лютого в північних, центральних, а також кількох південних областях очікується сильний сніг та ожеледь, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

«1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 сантиметрів), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 метрів на секунду», – повідомляє ДСНС.

У північній та центральній Україні, а також на Харківщині очікується ожеледиця. ДСНС заявляє про 1-й рівень небезпеки. За повідомленням, погодні умови в понеділок «можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг».

Станом на ранок 31 січня через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у п’яти областях.