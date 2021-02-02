Рятувальники попереджають про ожеледицю в більшості регіонів України

На дорогах України, окрім південно-східних регіонів, 2 лютого очікується ожеледиця, яка ускладнює рух, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За оцінкою ДСНС, погода створює небезпеку 1-го, «жовтого» рівня.

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться в повідомленні рятувальників.

За даними Укргідрометцентру, ожеледиця – тобто «замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні» – очікується в усіх регіонах України, крім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької областей та Криму.