У місті Галич на Львівщині нафтопродуктами забруднено річку Дністер – влада

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, у місті Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

«24 грудня зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра в місті Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів», – написала Оніщук у Telegram.

За її словами, жителі довколишніх населених пунктів проінформовані про подію. На місці пряцюють фахівці ДСНС.

«Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень», – зазначила голова ОВА.

Про причини забруднення не повідомляється.

Дністер – третя за довжиною (після Дніпра й Південного Бугу) річка в межах України. Від Галича до Хотина утворює Дністровський каньйон.