У місті Галич на Львівщині нафтопродуктами забруднено річку Дністер – влада

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, у місті Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.
«24 грудня зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра в місті Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів», – написала Оніщук у Telegram.
За її словами, жителі довколишніх населених пунктів проінформовані про подію. На місці пряцюють фахівці ДСНС.
«Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень», – зазначила голова ОВА.
Про причини забруднення не повідомляється.
Дністер – третя за довжиною (після Дніпра й Південного Бугу) річка в межах України. Від Галича до Хотина утворює Дністровський каньйон.
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