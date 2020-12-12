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12 грудня 2020, Київ 17:55
Новини | Події

«Енергоатом»: один блок Рівненської АЕС вимкнувся з мережі, небезпеки немає

Архівне фото 2018 року: на Рівненській АЕС тренуються вивозити відпрацьоване ядерне паливо без участі Росії

Один із блоків Рівненської атомної електростанції автоматика відімкнула від мережі, при цьому ніякої небезпеки немає, повідомляє державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом».

«12 грудня о 1-й годині 43 хвилини енергоблок № 1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від мережі. Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту за фактом відключення турбін блоку. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм», – повідомили в компанії.

«Наразі причина відключення енергоблоку № 1 з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою», – додали в «Енергоатомі».

Таким чином, на Рівненській АЕС залишився працювати блок № 2, теж потужністю 440 мегаватів. Енергоблоки № 3 і № 4, кожен із потужністю 1000 мегаватів, уже тривалий час перебувають на планово-попереджувальному ремонті.

Повідомлення про ненормативні події на українських електростанціях нерідко обростають чутками «катастрофічного» змісту, що викликає стривоженість, а іноді й паніку серед населення.

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