«Енергоатом»: один блок Рівненської АЕС вимкнувся з мережі, небезпеки немає

Один із блоків Рівненської атомної електростанції автоматика відімкнула від мережі, при цьому ніякої небезпеки немає, повідомляє державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом».

«12 грудня о 1-й годині 43 хвилини енергоблок № 1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) відключено від мережі. Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту за фактом відключення турбін блоку. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм», – повідомили в компанії.

«Наразі причина відключення енергоблоку № 1 з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою», – додали в «Енергоатомі».

Таким чином, на Рівненській АЕС залишився працювати блок № 2, теж потужністю 440 мегаватів. Енергоблоки № 3 і № 4, кожен із потужністю 1000 мегаватів, уже тривалий час перебувають на планово-попереджувальному ремонті.

Повідомлення про ненормативні події на українських електростанціях нерідко обростають чутками «катастрофічного» змісту, що викликає стривоженість, а іноді й паніку серед населення.