Рівне: суд обрав запобіжний захід дитячому стоматологу, яку підозрюють у побитті пацієнтів

У Рівному 22 лютого міський суд задовольнив клопотання поліції та обрав запобіжний захід дитячому стоматологу, яку підозрюють у побитті пацієнтів, у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє поліція.

«Відповідно до ухвали суду тепер вона зобов’язана прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади, не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом», – мовиться у повідомленні.

У поліції нагадали, що перша заява щодо дій лікарки надійшла 9 лютого. 36-літня жителька Костополя повідомила про завдання стоматологом тілесних ушкоджень її 5-річній доньці.

«Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшло іще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячою лікаркою під час лікування зубів. Двоє із вказаних заявників звернулись до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюдненому в соцмережах, вони впізнали своїх дітей», – повідомили у поліції.

29-річній лікарці повідомили про підозру за чотирма фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 та 126 Кримінального кодексу України.

Крім цього, триває досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).