На Рівненщині у водоймі виявили тіло 3-річного хлопчика, його брата ще шукають – поліція

У Рівненській області на Дубровиччині загинув 3-річний хлопчик, а його 4-річного брата ще розшукують, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Правоохоронці кажуть, що на пошуки 4-річного хлопчика залучили особовий склад поліції області та небайдужих місцевих жителів.

«До поліції сьогодні, 5 квітня, близько 19 години повідомила 35-річна жителька села Колки, що близько 15 години їі 3-х та 4-річні племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися. Пошукові групи у складі поліцейських, кінолога із службовою собакою, рідних, односельців, небайдужих громадян, рятувальників та прикордонників негайно розпочали пошуки. У повітря також піднімали дрони», – зазначили у поліції.

Здійснюючи пошуки у водоймі правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика. Пошуки 4-річного Дмитра продовжуються.

У поліції просять тих, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.



