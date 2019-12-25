У Дніпрі святкують Різдво та збирають допомогу бійцям ООС

У Дніпрі просто неба святкують Різдво християни західного обряду. Зі святом присутніх вітають люди в образах «Марії» та «Йосипа», а на сцені триває різдвяний концерт «Звістка янгола».

На одній з локацій організатори проводять різдвяну благодійну акцію «Подарунок захиснику України». Вони збирають подарунки для воїнів у зоні ООС, розповів Радіо Свобода голова оргкомітету свята, керівник дніпровського оргкомітету «Руху Реформації», військовий капелан Сергій Амелін.

«Ми збираємо допомогу для військових, які перебувають на передовій, на нульових позиціях. У найближчі дні ми будемо розвозити все це по позиціях. Ми націлювали людей, які хочуть зробити подарунок, на 5 найменувань – це кава-чай, солодощі, засіб гігієни, тепла річ та лист підтримки або дитячий малюнок», – сказав Сергій Амелін.

На площі цього дня встановили п’ятиметрову фігуру білого янгола, створили святкову фотозону.

У програмі святкування також молитва за Україну, різдвяний вертеп, майстер-класи для дітей, конкурс на найкращий костюм янгола з головним призом – туром на двох до Європи.

2016 року в Дніпрі в центрі міста просто неба вперше офіційно святкували Різдво за Григоріанським календарем. Акція тоді отримала назву «Європейське Різдво» й мала на меті показати містянам європейські традиції свята.