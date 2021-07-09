РНБО: ідея створення реєстру заборонених вебресурсів визнана застарілою і невиправданою

На засіданні робочої групи, створеної при Раді національної безпеки і оборони, обговорювану раніше ідею створення реєстру заборонених вебресурсів визнали застарілою і невиправданою, повідомили в РНБО.

«Світовий досвід свідчить про необхідність запровадження більш сучасних підходів, які не дозволять користуватися інструментом «чорних списків» у нецільовий спосіб. Хоча звучали і абсолютно неприйнятні пропозиції використання інтернету тільки за «білими списками». Основний фокус було вирішено зосередити на виробленні механізмів та алгоритмів дій для операторів телекомунікацій на виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору. В такий спосіб має бути створено прозорі правила гри для всіх учасників ринку, а держава забезпечить інтереси громадян у протидії інформаційним загрозам», – мовиться в повідомленні.

Учасники робочої групи запропонували зробити це в рамках невеликої підгрупи технічних фахівців, які мають напрацювати пропозиції до проєкту документа з описом механізмів обмеження доступу до заборонених інформаційних ресурсів, для подальшого вивчення та узгодження усіма учасниками робочої групи, поінформували в РНБО. За основу було запропоновано взяти чинний спільний наказ СБУ і Держспецзв’язку.

«Напрацювання робочої групи буде використано для внесення відповідних нормативних змін. При цьому буде враховано досвід демократичних країн світу, де існують та реалізовані такі механізми, які не обмежують права та свободи громадян, проте забезпечують високій рівень захисту від гібридних загроз», – наголошують в РНБО.

21 травня 2021 року указом президента України № 203 було введено в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, цим рішенням було визначено обмеження операторами електронних комунікацій та інтернет-правайдерами доступу користувачам мережі інтернету до низки вебресурсів, у тому числі до сторінок у соціальних мережах і месенджерах, у яких поширювались «фейки» й дезінформація.

Те рішення РНБО України викликало сильну реакцію телекомунікаційного ринку. Питання, яким чином технічно це можна зробити без обладнання, яке мають далеко не всі провайдери, обговорювалося гравцями телеком-ринку на форумі «Дні електронних комунікацій» ще у травні.

До того ж відсутність чіткої нормативної бази щодо обмеження доступу до інтернету і відповідного контенту з технічної точки зору створює правову колізію прозорості застосування обмежувальних заходів. Тому за підсумками форуму прозвучала пропозиція звернутися до регулятора і РНБО України задля обговорення проблемних питань.