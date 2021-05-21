Зеленський затвердив санкції проти російських телеканалів, ватажків бойовиків та інших осіб

Президент Володимир Зеленський ввів у дію ухвалене 14 травня рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції. Про це йдеться в указі глави держави, підписаному 21 травня.

В указі фігурує 138 компаній, включно з інтернет-гігантом «Яндекс», російськими телеканалами «Перший канал», ТНТ, НТВ, «Звезда», російськими ЗМІ в окупованому Криму та частині Донбасу тощо.

У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, є 674 фігуранти. Серед інших – ватажки підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, а також російський голова Криму Сергій Аксьонов.

У списку також фігурують люди, яких називають «злодіями в законі» – Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник.

Санкції є безстроковими.

14 травня РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 557 «злодіїв у законі» і 111 іноземців, які вважаються кримінальними авторитетами. Їхні активи будуть заблоковані, їм не надаватимуть громадянство і вид на проживання, в’їзд в Україну для таких осіб буде заборонений.