Два роки президентства Володимира Зеленського – що це було? Чим відрізняється політик Зеленський і шоумен, комік, клоун часів «95-го кварталу»? Є «какая разница» чи жорстке відстоювання інтересів України у протистоянні з агресором – Росією? Влада і олігархи – Зеленський та Ігор Коломойський, Зеленський та Рінат Ахметов – що маємо? Як у «Слузі народі» уживаються депутати з протилежними політичними позиціями стосовно Росії, Білорусі Лукашенка, Заходу, МВФ? Провладні депутати-«слуги» і Офіс президента – при Андрієві Богдану та при Андрієві Єрмаку? Про це та інше висловив свою оцінку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свободи впливовий депутат «Слуги народу», голова парламентського комітету з інформполітики Микита Потураєв.