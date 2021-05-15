РНБО повинна звернути увагу на телеканал «Наш» – Рябошапка

Після закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK Рада національної безпеки і оборони України має звернути увагу і на телеканал «Наш», вважає колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Тому що, можливо, ті меседжі, які вони несуть, якщо вони є явно антиукраїнськими, явно підривають національну безпеку, загрожують країні, то, відповідно, РНБО повинна реагувати. Я думаю, що в такій ситуації робота такого телеканалу несе більшу загрозу, аніж якісь контрабандисти, які вже, можливо, не є тими контрабандистами, які в списку», – вказав Рябошапка.

Інформаційна медіаплатформа «Наш», яку контролює Євген Мураєв, зайняла нішу вже заблокованих каналів Віктора Медведчука, відзначають експерти «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org.

Власник телеканалу «​Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «​Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як політика є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів, переважно західних.

Мураєв також є колишнім власником NewsOne і був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа – За життя». Але у жовтні 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії «За життя». А вже в листопаді 2018 року він відкрив телеканал «​Наш».