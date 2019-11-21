Ніяких документів про підготовку депортації жителів Донбасу не існує – РНБО

Жодних документів про підготовку депортації жителів Донбасу не існує, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії.

За його словами, так званий «документ», який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань «ЛДНР» є фейковим.

«Ми до нього не маємо ніякого відношення. Перш за все, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому «документі», – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія продовжує поширювати фейки.

«Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Більшої дурниці знайти складно було б», – заявив Данілов.

Раніше низка російських ЗМІ й інформаційних ресурсів угруповань «ЛДНР» поширили повідомлення про нібито «лист» секретаря РНБОУ на адресу голів Офісу президента, Служби безпеки і прем’єр-міністра України, в якому, зокрема, нібито йдеться про те, що більшість жителів Донбасу не є «проукраїнськими» і повинні бути переселені в Росію або центральні і західні області України.