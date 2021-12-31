РНБО України схвалила санкції проти осіб та компаній, що будували Керченський міст – Данілов

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо громадян та компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також повідомив, що крім санкцій до учасників будівництва Керченського мосту, аналогічне рішення було ухвалено і щодо низки осіб, які здійснюють судочинство на території Криму.

«Розглянули питання щодо застосування персональних обмежувальних заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснювали, на наш погляд, неправомірне судочинство щодо громадян нашої держави, та до компаній, які безпосередньо брали участь у будівництві Керченського мосту», – сказав Данілов.

На сайті РНБО уточнюється, що санкції введено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які брали участь у «незаконному будівництві та експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово анексованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя з територією Росії».

Раніше уряд України схвалив та вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пакет санкцій щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, причетних до будівництва Керченського мосту.

1 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення списку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, що підривають цілісність та суверенітет України, особами, причетними до будівництва Керченського мосту. Слідом за ЄС санкції запровадили Великобританія та Швейцарія.