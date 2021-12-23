Влада Маріуполя: Керченський міст негативно вплинув на економіку міста

Ситуація із судноплавством в Азовському морі та Керченській міст, який побудувала Росія після анексії Криму, суттєво вплинули на економіку та розвиток Маріуполя, зазначив в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода заступник міського голови Маріуполя з питань діяльності виконавчих органів влади Сергій Орлов.

Зокрема, він звернув на це увагу, відповідаючи на запитання про вплив загроз на реалізацію нещодавно прийнятої стратегії розвитку Маріуполя до 2030 року.

«Ми з вами бачимо лише один вплив, він потужний, важливий – це те, що стосується безпеки Азовського моря, будівництва Керченського мосту. Ми бачимо, як це зменшило можливості Маріупольського державного торговельного порту. Це прямий вплив на економіку міста. Але попри це, місто безпечне, захищене, українське і розвивається, попри будь-які загрози», – сказав Орлов.

Довгострокова стратегія розвитку Маріуполя визначає плани міста до 2030 року. У ньому міститься інформація про 14 напрямів розвитку та понад 100 цілей. У проєктах, які мають реалізуватися протягом наступних років, планують звертати увагу на національну спадщину, мультикультурність міста, розвиток сфери ІТ, інфраструктуру та створення нішевих просторів.

Росія продовжує створювати перешкоди для кораблів, які прямують до українських портів у Азовському морі. За даними моніторингової групи BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», за листопад 2021 року середня тривалість штучного утримування Росією перед Керченською протокою суден, що йдуть із Маріуполя і Бердянська з експортними вантажами – склала 36,8 години (в середньому за 2020 рік – 29,6; у жовтні – 37,9).

Зазначається, що з моменту анексії Криму Росією в 2014 році кількість заходів суден в азовські порти України зменшилася більш як удвічі. Маріуполь і Бердянськ – це порти, орієнтовані на експорт. Будівництво Росією Керченського мосту ускладнило прохід до цих портів габаритних суден.

10 грудня командування Військово-морських сил Збройних сил України оприлюднило заяву, в якій ішлося, що Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря. У відомстві тоді уточнили, що росіяни розмістили навігаційні попередження про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб у районах поблизу Маріуполя, Бердянська і Генічеська. Командування ВМС України наголосило, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

У квітні 2021 року Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ закликали Росію припинити блокування Керченської протоки. У МЗС Росії в свою чергу стверджували, що рух торгових суден через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не обмежується.