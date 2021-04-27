Росія нарощує сили: що загрожує Азову?

Заборона буде діяти до жовтня і спрямована проти іноземних, в тому числі українських, військових кораблів, які тепер не зможуть пройти в Азовське море. Путін нарощує російське угруповання в акваторії і перешкоджає роботі українських моряків. Який інцидент стався між катерами ВМС України і Росії? Що зараз розглядають в якості однієї з головних загроз для прифронтового Азовського узбережжя? Які сили на море має Україна?



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