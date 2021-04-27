Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
27 квітня 2021, Київ 10:46
Відео

Росія нарощує сили: що загрожує Азову?

Росія нарощує сили: що загрожує Азову?
Embed
Росія нарощує сили: що загрожує Азову?

No media source currently available

0:00 0:10:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Маріуполь і Азовське море під прицілом Росії. РФ в односторонньому порядку перекрила частину морської акваторії в районі Керченської протоки.

Заборона буде діяти до жовтня і спрямована проти іноземних, в тому числі українських, військових кораблів, які тепер не зможуть пройти в Азовське море. Путін нарощує російське угруповання в акваторії і перешкоджає роботі українських моряків. Який інцидент стався між катерами ВМС України і Росії? Що зараз розглядають в якості однієї з головних загроз для прифронтового Азовського узбережжя? Які сили на море має Україна?

Всі випуски телепроекту «Донбас Реалії» на YouTube.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG