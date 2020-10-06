У межах першої декади грудня – секретар РНБО визначив термін виконання оборонного замовлення

Державне оборонне замовлення має бути виконане у повному обсязі не пізніше від першої декади грудня поточного року, повідомляє сайт Ради національної безпеки і оборони України з посиланням на секретаря відомства Олексія Данілова.

«Представники державних замовників, Міністерства фінансів, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, ДК «Укроборонпром» обговорили стан виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) за 9 місяців поточного року, проблемні питання і пропозиції щодо їх вирішення. За результатами обговорення представникам міністерств і відомств доручено інтенсифікувати роботу щодо виконання ДОЗ; забезпечити у поточному році постачання у повному обсязі військового озброєння та техніки за контрактами 2019-2020 років; врахувати проблемні питання виконання ДОЗ у поточному році під час корегування проєкту оборонного бюджету на 2021 рік», – йдеться повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вказав на «неприпустимо низькі темпи виконання» державного оборонного замовлення.

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На виконання державного оборонного замовлення цьогоріч передбачено 25,848 мільярда гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році.