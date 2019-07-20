Секретар РНБО відреагував на обшук СБУ на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк відреагував на обшук, який Служба безпеки України здійснює на металургійному підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з кримінальним провадженням, що його СБУ відкрила щодо комбінату за статтею «екоцид» через «протиправну діяльність щодо забруднення повітря».

«Тривожний виклик. Розбираюся…» – написав він у фейсбуці, процитувавши звернення керівництва комбінату з приводу обшуку.

І секретар РНБО Олександр Данилюк, і нинішній керівник СБУ у статусі т. в. о. голови Іван Баканов – представники однієї команди нового президента України Володимира Зеленського.

Зі зверненням із приводу обшуку звернувся раніше 20 липня виконувач обов’язків генерального директора підприємства Олександр Іванов. Повідомивши у фейсбуці про цей обшук, він назвав його «тиском на бізнес».

За словами посадовця, в них вилучили копії документів на нове обладнання для безперервного лиття заготовок і почали перевірку контролю іонізаційного випромінювання. Він запевнив, що підприємство «готове до співпраці в законодавчому полі», і назвав дії СБУ «дещо нелогічними» й такими, що «ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації» комбінату.

Відтак, сказав він, підприємство просить про підтримку з боку партнерів і міжнародних організацій. Звертаючись до низки західних посольств і до бізнесових об’єднань, Іванов закликав їх допомогти забезпечити «конструктивне співробітництво міжнародного бізнесу і влади».

Служба безпеки України коротко підтвердила агентству «Інтерфакс-Україна» факт здійснення слідчих дій у рамках розслідування за кримінальним провадженням щодо комбінату.

Раніше в СБУ, повідомляючи про це провадження, заявляли, що, за попередньою інформацією, «представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві» і «систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря».

Підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» у відповідь висловило тоді здивування «рідкісною» статтею Кримінального кодексу про екоцид, за якою щодо нього відкрили провадження, і запевнило, що принципово не відрізняється від інших у галузі за рівнем впливу на довкілля.

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації «АрселорМіттал» і є інтегрованим металургійним підприємством із повним металургійним циклом. Його вже багато разів звинувачували в надмірному забрудненні довкілля.