СБУ відкрила справу проти «ArcelorMittal Кривий Ріг» за статтею «екоцид»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». Інформацію про це 17 липня Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За офіційним повідомленням СБУ, співробітники викрили у Кривому Розі посадовців «одного з публічних акціонерних товариств» на протиправній діяльності щодо забруднення довкілля.

«За попередньою інформацією, представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві. Також вони систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням СБУ, слідчі зареєстрували кримінальне провадження за статтею 441 Кримінального кодексу України (екоцид).

У пресслужбі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що підприємство має інформацію про порушення справи з відкритих джерел, але офіційної інформації поки що не має.

Утім, на комбінаті заявляють, що усі його виробничі потужності працюють «відповідно до затверджених екологічних нормативів, без перевищення обсягу викидів забруднюючих речовин». Там також зауважують, що «екоцид» – досить рідкісна стаття Кримінального кодексу України.

«Наскільки нам відомо, до теперішнього часу жодне гірничо-металургійне підприємство в Україні ще не звинувачували за статтею 441, у «масовому знищенні рослинного або тваринного світу, отруєнні атмосфери або водних ресурсів, а також здійсненні інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу». Хоча наше підприємство принципово не відрізняється від інших у галузі за технологіями виробництва залізорудного концентрату, чавуну та сталі, а також за ступенем впливу на навколишнє середовище», – йдеться в коментарі.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, «АрселорМіттал» є світовим лідером з виробництва сталі.