У п’ятницю відбудеться засідання РНБО – ОПУ

У п’ятницю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України «у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки», повідомляє пресслужба ОПУ.

«Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно», – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання Ради національної безпеки і оборони відбулося 19 лютого.