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25 лютого 2021, Київ 23:11
Новини | Політика

У п’ятницю відбудеться засідання РНБО – ОПУ

Засідання скликають через «необхідність ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки»

У п’ятницю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України «у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки», повідомляє пресслужба ОПУ.

«Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно», – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання Ради національної безпеки і оборони відбулося 19 лютого.

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