РНБО анонсувала своє засідання на 20 серпня

Рада національної безпеки і оборони України анонсувала своє засідання на наступну п’ятницю, 20 серпня.

Як мовиться в повідомленні, організувати таке засідання в Києві доручив президент Володимир Зеленський секретареві РНБО Олексієві Данілову.

«Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково», – коротко повідомили в РНБО без ніяких дальших подробиць.

Таким чином, наразі не відомо, якій темі буде присвячене це засідання. В коментарях читачі припускають, що це може бути пов’язане з зустріччю того дня в Москві канцлерки Німеччини Анґели Меркель із президентом Росії Володимиром Путіним напередодні її планованого візиту до Києва 22 серпня.

Крім того, це засідання, які традиційно відбуваються по п’ятницях, буде останнім перед Днем Незалежності України, який будуть святкувати наступного за ним вівторка, 24 серпня.