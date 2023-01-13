До «Армії відновлення» залучено майже 4,5 тисячі безробітних – Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту «Армія відновлення» залучено майже 4,5 тисячі безробітних у дев’яти регіонах, повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни і вже з січня до «Армії відновлення» долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн грн. Загалом зі старту проєкту в кінці вересня 4,5 тисячі людей, що були тривалий час – в середньому понад чотири місяці – без роботи, отримали її. І отримують за виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 грн», – зазначила Бережна.

Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області – 1257, Сумській – 887, Київській – 809.

Загалом за виконання таких робіт безробітним вже виплачено з моменту старту проєкту 29 млн грн.

Участь безробітних у суспільно корисних роботах є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату (6700 грн). Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Найчастіше людей залучають до розбору завалів та відновлення житлових будинків, укріплення блокпостів, розчищення залізничних колій та доріг, заготівлі дров для військових та населення, розвантаження гуманітарної допомоги тощо.