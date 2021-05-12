Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
12 травня 2021, Київ 16:53
Новини | Політика

Роботи в рамках проєкту «Стіна» завершені на 51,4% – ДПСУ

Україна витратила на «Стіну» вже понад 2,1 мільярда гривень. Фото станом на 2017 рік

На реалізацію бюджетної програми «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону», відомої як «Проєкт «Стіна», Україна витратила з 2014 року понад 2,1 мільярда гривень. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді ДПСУ на запит.

«Поточного року станом на 5 травня 2021 року кошти на проведення інженерно-технічного облаштування кордону витрачалися в розмірі 330 тисяч гривень на оформлення земельних ділянок. Станом на 5 травня 2021 виконання робіт за зазначеною програмою складає 51,4 відсотка», – зазначили у ДПСУ.

У відомстві не можуть обрахувати, в яку суму обійдеться Україні завершення цього проєкту, адже фінальна вартість «залежить від фінансування робіт у повному обсягу від загальних потреб».

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що Україна вже облаштувала 400 км протитанкового рову, 100 км паркану та 70 км колючого дроту в рамках облаштування кордону з Росією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG